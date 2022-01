Sassoli: Berlusconi, 'mancherà a chi gli ha voluto bene e a parlamentari e dirigenti Ue'**

11 gennaio 2022 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "'Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi'”. Mi piace ricordare David Sassoli con questa sua frase, passaggio chiave di un suo intervento in Aula. È stato un giornalista garbato ed obiettivo, un uomo politico colto e generoso, un presidente del Parlamento europeo sicuro ed imparziale. Ho avuto con lui in questi anni un rapporto personale intenso e proficuo che non si è interrotto quando le sue condizioni di salute lo hanno costretto a diradare gli impegni senza, però, fargli perdere fiducia e speranza. Mancherà a non solo a chi gli ha voluto bene, ma a tutti i parlamentari e i dirigenti europei". Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi.