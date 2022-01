11 gennaio 2022 a

Cagliari, 11 gen. (Adnkronos) - Il Cagliari si assicura tre punti importantissimi nella lotta per non retrocedere battendo in rimonta 2-1 il Bologna, trovando la seconda vittoria consecutiva. I sardi dopo aver subito al 54' il gol del Bologna con Orsolini hanno ribaltato il risultato grazie alla rete al 71' di Pavoletti e al 93' di Pereiro su assist filtrante di Joao Pedro. Il Cagliari sale così a 16 punti mentre il Bologna di Mihajlovic resta a 27.