Banca Mondiale: taglia a +4,1% stima crescita mondiale 2022**

Washington,11 gen. - (Adnkronos) - L'economia globale dovrebbe crescere del 4,1% nel 2022. E' la nuova stima - ribassata di 0,2 punti sulla precedente proiezione - fornita dalla Banca Mondiale nel Global Economic Prospects appena pubblicato. A pesare sulla ripresa, dopo il forte rimbalzo registrato nel 2021 (con un Pil globale stimato in crescita del 5,5%) potrebbe essere il netto rallentamento provocato dalle varianti del Covid-19 e l'aumento di inflazione, debito e disuguaglianze di reddito che minacciano soprattutto le economie emergenti e in via di sviluppo. La Banca mondiale prevede quindi una crescita globale al 3,2% nel 2023 alla luce dlel'allentamento del sostegno fiscale e monetario erogato dopo lo scoppio della crisi pandemica.