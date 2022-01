Tennis: papà Djokovic, 'non è stato messo in ginocchio, dà fastidio ai potenti'

10 gennaio 2022 a

Belgrado, 10 gen. - (Adnkronos) - "Non ha permesso che quanto è successo lo mettesse in ginocchio. Negli ultimi giorni sono successe varie cose ed è stato molto difficile ma è mentalmente forte, un ragazzo fantastico. Non ha mai offeso nessuno, è sempre stato in buoni rapporti con tutti. Ma ovviamente il fatto che provenga da un paese piccolo e impoverito non era qualcosa che piaceva ai grandi potenti, e pensavano di avere poteri dati da Dio". Lo dice il padre di Novak Djokovic, Srdjan, nel corso della conferenza stampa a Belgrado della famiglia del campione serbo.

"Novak è stato fermato all'aeroporto e non ha ricevuto alcun diritto -aggiunge Djokovic-. Gli hanno tolto tutti i diritti che ha come essere umano. Lo hanno convinto a firmare un documento di revoca del visto e lui si è rifiutato di firmarlo perché non c'era motivo. Non aveva fatto nulla per contribuire a quella situazione. Non gli hanno concesso il diritto di comunicare con i suoi avvocati, con la sua squadra, con i suoi amici. È rimasto solo per diverse ore. Gli hanno persino portato via il telefono".