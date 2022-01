10 gennaio 2022 a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Berlusconi è il capo di un partito, è divisivo lui come lo sono io, Salvini, Conte. Ognuno di noi essendo capo di partito è divisivo per definizione. Il presidente della Repubblica, come sempre, deve essere una figura istituzionale non il capo di un partito". Lo ha detto Enrico Letta a Metropolis live.