Quirinale: Letta, 'attenzione ai tempi o torna l'antipolitica'

10 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Attenzione ai tempi, ho l'impressione che si dia per scontato di affrontare questa scelta con tempi del passato, con 23, 16, 21 votazioni. Ma si vota una volta al giorno, dire aspettiamo la quarta votazione, il 27 gennaio, vuol dire che non c'è consapevolezza del fatto che non ci sarà la pazienza degli italiani di aspettare il Parlamento che non si mette d'accordo. E' importante trovare una intesa in modo che non riparta l'idea dell'anti politica". Lo ha detto Enrico Letta a Metropolis live parlando del Quirinale.