10 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 10 gen (Adnkronos) - Sul Quirinale "il segretario Letta, dal primo momento, è stato molto chiaro e semplice: non c'è una strategia misteriosa o i due forni, come purtroppo nel centrodestra, vogliamo un presidente della Repubblica garante dell'unità nazionale e per garantire che l'eletto o la eletta possano essere davvero garanti dobbiamo votarli tutti insieme". Lo ha detto Francesco Boccia a radio Immagina.