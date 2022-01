Infortuni: cordoglio Aspi per morte operaio Pavimental a Novate Milanese

10 gennaio 2022 a

Milano, 10 gen. (Adnkronos) - "Pavimental, a nome di tutta la comunità dei lavoratori del gruppo Autostrade per l'Italia, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del proprio operaio impiegato nelle attività di un cantiere per conto di Aspi nei pressi di Novate Milanese, esterno al sedime autostradale". Lo comunica la società, dopo che un operaio di 63 anni è morto colpito dalla benna di un escavatore in un cantiere a Novate Milanese, in provincia di Milano.

"L'intero gruppo -si sottolinea- manifesta la più sentita vicinanza ai familiari del lavoratore e la massima disponibilità per ogni supporto concreto in questo momento di dolore. La società di costruzioni ha già confermato la piena collaborazione alle autorità competenti per ogni informazione utile a una doverosa e rigorosa ricostruzione della dinamica dell'accaduto".