Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Non andare a scuola e poi in pizzeria e a fare sport? Non ha senso chiudere la scuola prima di tutto il resto, non ci sono i motivi per farlo, la situazione è molto diversa grazie ai vaccini". Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa.