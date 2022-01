CES 2022: le più recenti soluzioni Conway per il trattamento dell'aria favoriscono una migliore qualità di vita nelle case di tutta Europa

10 gennaio 2022 a

- - Sulla scorta del notevole successo ottenuto al CES 2022, Coway ora mira a presentare in Europa i suoi prodotti smart per la casa per una vita più sana

SEUL, Corea del Sud, 10 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", ha presentato questa settimana al CES 2022 le sue ultime innovazioni nel settore dei dispositivi domestici per la salute. I materassi, i purificatori d'acqua, i purificatori d'aria e i bidet dell'azienda sono stati considerati tra le innovazioni da non perdere del salone.

"La nostra mission è sempre stata quella di rendere la vita delle persone migliore e più sana, e siamo entusiasti di presentare i nostri più recenti progetti e innovazioni al CES 2022 e online", ha dichiarato Rodney Ryu, Managing Director di Coway Europe B.V. "Creare ambienti domestici sani è ora più vitale che mai, e una migliore qualità dell'aria, dell'acqua e del sonno può davvero fare la differenza nella vita di tutti i giorni. Ci auguriamo che i nostri prodotti per la casa smart consentano agli utenti di vivere in modo più sano".

Le potenti soluzioni di Coway per la purificazione dell'aria arrivano in Europa

Coway è un'azienda coreana di dispositivi per la salute con oltre 30 anni di esperienza nella produzione di purificatori d'aria, purificatori d'acqua, bidet, materassi e altro ancora. Coway vanta il più grande centro di Ricerca e Sviluppo dell'Asia specializzato in aria e acqua, con oltre 4.200 proprietà intellettuali e brevetti. Con oltre un milione di purificatori d'aria all'anno venduti in oltre 60 Paesi, Coway è l'azienda leader nel settore della filtrazione dell'aria.

Da quando, nel 2010, è entrata per la prima volta nel mercato, Coway ha ricoperto una posizione predominante nel settore della depurazione dell'aria nell'Europa settentrionale. La linea di fascia alta "Airmega" è stata accolta con successo dalle famiglie scandinave, elogiata per l'eccezionale capacità di filtrazione dell'aria e il suo funzionamento intuitivo. Coway si è espansa in Europa nel 2021 con il lancio dei prodotti su Amazon.

Informazioni sui Purificatori d'aria Airmega – per tutte le famiglie e le aziende

Coway ha portato in Europa i suoi purificatori d'aria più amati e venduti, tra cui Airmega 150(Cartridge), Airmega Jet(Mini Storm), Airmega Mighty, Airmega 300S e Airmega Hue&Healing.

Sistema di filtrazione dell'aria HyperCaptive™ Coway

Ciò che distingue i purificatori dell'aria di Coway è il più recente sistema di filtrazione dell'aria HyperCaptive™. Tutti i purificatori d'aria Coway Airmega sono alimentati da questa tecnologia, che presenta un pre-filtro, un filtro a carbone attivo e un filtro Green HEPA™. Il sistema di filtrazione dell'aria HyperCaptive™ rimuove nanoparticelle fino a 0,01 micrometri, tra cui allergeni, batteri, forfora e peluria, polvere, gas, muffe e virus nell'aria per eliminare l'inquinamento dell'aria negli ambienti interni. Il sistema si è dimostrato efficace in laboratori di ricerca indipendenti in Corea, Giappone e Stati Uniti.

Impegnata a rendere la vita più sana e confortevole, nel 2022 Coway lancerà nuovi prodotti in Europa, tra cui Airmega 250 e i purificatori d'acqua.

Per ulteriori informazioni sui prodotti attualmente disponibili di Coway, visitare il sito web Coway e Amazon.

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d'acqua, purificatori d'aria, bidet e materassi. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un'intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L'azienda ha dimostrato dedizione all'innovazione con prodotti premiati, competenze in fatto di salute degli ambienti domestici, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all'estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, Giappone ed Europa, sulla base del successo commerciale ottenuto in Corea. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

