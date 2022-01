Calcio: Calcagno, 'da giocatori grande senso di responsabilità, il 98% è vaccinato'

10 gennaio 2022 a

Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - Il Presidente Aic Umberto Calcagno, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato il delicato momento attuale, sottolinenando che “la pandemia in atto è un problema troppo serio per essere affrontato con analisi semplicistiche. Quando si parla della nostra categoria, purtroppo, abbondano i luoghi comuni e i pregiudizi, e dispiace leggere dichiarazioni in tal senso anche da parte di autorevoli dirigenti sportivi ed editorialisti. Non ci sono evidenze che i contagi tra i calciatori siano superiori alla norma e che siano conseguenza di qualche giorno di vacanza. Oltretutto in un periodo di riposo che si inserisce dentro calendari super affollati e tre stagioni sportive disputate praticamente senza sosta. Mi spiace che in pochi sottolineino il grande senso di responsabilità di ragazzi e ragazze che, senza obblighi di legge, si sono vaccinati al 98% e sono stati il motore della tempestiva ripresa dell'attività agonistica, rispettando scrupolosamente l'applicazione di tutte le regole e protocolli per il contenimento della pandemia”.

“Sono sinceramente dispiaciuto di queste polemiche” - ha evidenziato il Presidente Aic - “perché stiamo parlando di ragazzi e ragazze che hanno fatto grandi sacrifici: ricordiamoci i protocolli che hanno affrontato, dimostrando per primi di aver capito l'importanza del rispetto delle regole e l'importanza dei vaccini. Se tutta la popolazione avesse la stessa copertura della nostra categoria, oggi saremmo in grado di affrontare più serenamente la situazione generale. L'incontro in programma questa settimana sarà esaustivo per regolamentare il nostro mondo per il proseguo della stagione”.

Chiusura dedicata al Calcio femminile: “Le Final Four di Supercoppa sono state un bellissimo spettacolo, altra importante tappa di un cammino iniziato dieci anni fa e che ora culminerà con il professionismo dal prossimo 1 luglio; ci sarà il vero salto di qualità, stiamo lavorando tanto per creare una sostenibilità per questo settore che, sono convinto, continuerà a darci grandi soddisfazioni”.