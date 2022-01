Quirinale: segreteria e poi Direzione Pd, Letta stringe su Colle** (2)

10 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Più delicato l'altro aspetto del ragionamento del segretario dem, che riguarda ovviamente il futuro di Mario Draghi: "Va comunque protetto e tutelato per il bene del Paese" e quindi se salisse al Colle "servirebbe una sorta di doppia elezione, un accordo contestuale anche sul nome del sostituto".

Su questo, in attesa della segreteria e soprattutto in vista della Direzione, si muovono intanto le varie aree dem. Ieri, domenica 9, si è svolta online l'Assemblea nazionale di 'Left wing': la componente che fa riferimento a Matteo Orfini proporrà il Mattarella bis alla riunione del 13. "Spero che si faccia una riflessione tra tutte le forze politiche per capire che questa è la soluzione migliore", ha spiegato lo stesso Orfini.

A confrontarsi in queste ore è anche Base riformista: "Ascolteremo la relazione di Letta, condividendo l'impostazione verso una candidatura unitaria a partire da questa maggioranza, con profilo europeista e con la continuità nell'azione di governo. Su Draghi, nessuna preclusione", si apprende dall'area che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti.