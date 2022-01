Quirinale: Fico, confronto con questori e capigruppo su misure anti-contagio**

10 gennaio 2022 a

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Prosegue il lavoro di preparazione in vista dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Mi confronterò nei prossimi giorni con il Collegio dei Questori e con tutti i capigruppo sull'adozione delle misure più opportune per garantire la sicurezza del voto e minimizzare i rischi di contagio". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un passaggio di un post su Facebook sui lavori parlamentari della settimana.