Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Ora si dice, Draghi non decide più. Ma stiamo dimostrando, con questi ministri, che avere le scuole aperte è una priorità. Questo non è il modo con cui questo problema era affrontato in passato". Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa.