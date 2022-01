Covid: Mazzeo, 'Si facciano le vaccinazioni anche a scuola'**

10 gennaio 2022 a

Firenze, 10 gen. - (Adnkronos) - "Vaccinazioni anche a scuola!" Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, interviene sulla necessità di trasformare le scuole in hub vaccinali per i più giovani.

"Se c'è una fascia d'età dove dobbiamo provare ad accelerare ulteriormente è quella delle vaccinazioni pediatriche - scrive Mazzeo in un post - E per quanto mi riguarda sono d'accordo con la proposta avanzata da Flavio Civitelli, segretario regionale Anaao l'associazione dei medici e dirigenti sanitari italiani, di usare temporaneamente le scuole anche come punti per vaccinare bambine e bambini. Omicron si sta allargando a macchia d'olio in queste fasce di età e salgono anche i ricoveri".

"Oggi i bambini toscani vaccinati con prima dose tra i 5 e gli 11 anni sono 30 mila su 215mila, il 16%. È un numero che dobbiamo provare a far crescere sempre più in modo da proteggere i nostri figli e il loro ritorno a scuola", aggiunge Mazzeo.