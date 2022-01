Covid: Mazzeo, 'Solidarietà e vicinanza a vicesindaco Arezzo Tanti'

09 gennaio 2022 a

Firenze, 9 gen. - (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza a Lucia Tanti, sono sicuro che non saranno certo le vili minacce dei no vax a far arretrare la sua azione e quella di tutti gli amministratori locali della Toscana che in questi mesi sono impegnati a sostenere la campagna per la vaccinazione e la tutela della salute pubblica di tutte le cittadine e i cittadini della nostra regione". Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, commentando la notizia delle minacce ricevute dalla vicesindaca di Arezzo, Lucia Tanti, sul proprio profilo Facebook arrivate dopo i volantini no vax che la paragonavano a un "criminale nazista".

"Il clima di odio e violenza contro ci sostiene la campagna vaccinale è intollerabile e ingiustificabile. La scienza, la medicina sono volte al bene, a garantire ai cittadini il diritto alla tutela della salute in un momento di straordinaria emergenza - sostiene Mazzeo - È urgente ripartire da una nuova alleanza tra tutte le componenti del tessuto sociale perché quando si arriva alle minacce personali vuol dire che si è oltrepassato il limite. Auspico che simili attacchi ricevano dunque una condanna generale. Ai sindaci e agli assessori che ogni giorno vengono attaccati per il loro impegno e a tutti coloro che si prodigano quotidianamente per tutelare la salute e la sicurezza delle nostre comunità in modo da uscire quanto prima da questa terribile pandemia va il nostro grazie, il nostro pieno sostegno e la totale vicinanza di tutto il Consiglio regionale della Toscana".