Calcio: Theo Hernandez, 'vicini al rinnovo, lavoro per essere il nuovo Maldini'

Venezia, 9 gen. - (Adnkronos) - "Stiamo parlando, siamo a buon punto per il rinnovo, sono felice qua dal primo giorno in cui ho parlato con Maldini. Io nuovo Maldini? Lavoro per quello, per essere il migliore possibile e anche grazie a lui con cui parlo tutti i giorni". Così il terzino del Milan Theo Hernandez autore di una doppietta nella vittoria dei rossoneri a Venezia.

"Abbiamo fatto una bellissima partita. Sapevamo che non era facile, sono tornato e sono felice. Non ci sono alcuni compagni e la fascia di capitano tocca a me, sono molto felice di questo. Primo posto? Dobbiamo vincerle tutte, poi vedremo. Noi stiamo lavorando bene, tutti i giorni, e pensiamo a vincere sempre", conclude il 24enne francese ai microfoni di Sky Sport.