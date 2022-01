09 gennaio 2022 a

Genova, 9 gen. - (Adnkronos) - Lo Spezia è in vantaggio per 1-0 sul Genoa al termine del primo tempo del match valido per la ventunesima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. A decidere fin qui la partita il gol di Bastoni al 14'.