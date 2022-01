Calcio: Serie A, Verona-Salernitana 1-2**

09 gennaio 2022 a

Verona, 9 gen. - (Adnkronos) - La Salernitana vince 2-1 in trasferta contro il Verona nel posticipo serale della 21/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Le reti degli ospiti portano la firma di Djuric su rigore al 29' e Kastanos al 70', momentaneo pareggio di Lazovic al 63'. I padroni di casa finiscono in dieci per l'espulsione di Ilic all'89'. In classifica i gialloblù sono undicesimi insieme al Bologna (che ha due partite in meno) con 27 punti, i granata restano ultimi ma salgono a quota 11.