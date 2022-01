Calcio: Serie A, Udinese-Atalanta 2-6**

09 gennaio 2022 a

Udine, 9 gen. - (Adnkronos) - L'Atalanta batte 6-2 l'Udinese in un match della 21esima giornata di Serie A disputato alla Dacia Arena della città friulana. I gol dei nerazzurri portano la firma di Pasalic al 17', Malinovsky al 43', Muriel autore di una doppietta al 22' e al 76', Maehle all'89' e Pessina al 92'. Di Molina al 59' e Beto all'88' le reti dei padroni di casa. In classifica gli orobici salgono a quota 41 in quarta posizione, mentre i bianconeri restano fermi al 14° posto con 20 punti.