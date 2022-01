Scuola: rappresentanti Convitto (Roma), 'test antigenici entro domani, serve buon senso'

08 gennaio 2022 a

Roma,, 8 gen. (Adnkronos) - "I rappresentanti di tutte le classi del Convitto nazionale Vittorio Emanule II hanno convenuto che, nelle more di una eventuale direttiva nazionale specifica, sarebbe utile sottoporre tutti gli alunni e le alunne all'effettuazione di un tampone almeno antigenico da effettuarsi entro il girono 09-01-2022 prima del rientro in aula, previsto il 10 gennaio". E' l'invito dei rappresentanti di classe del Convitto Nazionale Vittorio Emanule II ai genitori in cui si legge: "Inutile sottolineare come tale precauzione contribuirebbe a ridurre il rischio di insorgenza di focolai scolastici (con tutte le conseguenze che questo comporterebbe per la didattica) e a tutelare ogni possibile situazione connessa con la nostra comunità scolastica. Confidiamo nel buon senso che ci ha sempre contraddistinti".