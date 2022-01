Scuola: Affinita (Moige), 'gravissimo chiedere a minori di autodichiarare stato sanitario'

08 gennaio 2022 a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "La riapertura delle scuole ci preoccupa, troppa leggerezza nel prendere iniziative senza considerare le conseguenze dirette ed indirette dei provvedimenti. Manca una visione complessiva. Si continua a scaricare, finanziariamente e organizzativamente sulle famiglie tutte le inefficienze e la disorganizzazione delle gestione sanitaria. In questi due anni nulla di concreto è stato fatto nelle scuole, ed adesso si vogliono scaricare queste inefficienze sui nostri figli. I permessi per rimanere a casa sono esauriti, e quando ci sono dimezzano lo stipendio al 50%, le famiglie sono allo stremo". Così Antonio Affinita, direttore generale Moige -Movimento genitori.

"A tutto ciò si aggiunge un provvedimento gravissimo - prosegue con l'Adnkronos - espresso in una circolare ministeriale, che chiede ai minori di autodichiarare il proprio stato sanitario e vaccinale al Preside, contrastando con i più elementari diritti di privacy sanitaria e discriminando i ragazzi non vaccinati o che non hanno ancora concluso il ciclo vaccinale, favorendo casi di bullismo e discriminazione. Tutto questo rappresenta un altro macigno educativo che vanifica anni di lavoro a favore dell'inclusione e la diversità".