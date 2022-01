Sci: Cdm, Odermatt vince gigante Adelboden davanti a Feller e Pinturault

08 gennaio 2022 a

a

a

Adelboden, 8 gen. - (Adnkronos) - Marco Odermatt conferma la sua superiorità nel gigante conquistando ad Adelboden la nona vittoria in carriera in Coppa del mondo, la quinta stagionale, di cui quattro nella specialità. Lo svizzero chiude con il tempo di 2'34″45, davanti all'austriaco Manuel Feller, che recupera tre posizioni e si issa al secondo posto con 48 centesimi di ritardo. Al terzo posto c'è il francese Alexis Pinturault, staccato di 54 centesimi. Cinque gli azzurri a punti: Giovanni Borsotti chiude al 17/o posto, seguito da Alex Hofer, per la prima volta nei top 20, e Simon Maurberger. Ventitreesimo Riccardo Tonetti, che ha commesso un grave errore sul muro finale, e 24/o Giovanni Franzoni, che conquista i primi punti in Coppa della sua giovane carriera.

Out nella prima Filippo Della Vite e Alex Vinatzer. Caduta nella prima manche per Luca De Aliprandini, a due terzi del tracciato, quando stava facendo registrare i migliori intermedi. Il vicecampione del mondo ha inforcato una porta finendo nelle reti. De Aliprandini lamenta un dolore alla caviglia sinistra che, ad una prima valutazione medica, non sembra però presentare lussazioni o fratture evidenti. Il trentino sarà comunque sottoposto ad esami di accertamento, probabilmente a Milano.