Calcio: Maldini, 'rinnovi di Bennacer e Hernandez ben avviati, parliamo anche con Leao'

08 gennaio 2022

Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - "Siamo partiti a tempo debito, ma non è sempre facile trovare un accordo in una trattativa. Il rinnovo di Theo Hernandez è molto ben avviato così come quello di Ismael Bennacer e stiamo parlando con Rafa Leao. L'intenzione è quella di rinnovare a breve con tutti e tre. Naturalmente sono calciatori che hanno dato tanto ad oggi, pur essendo comunque giovani, e che pensiamo possano dare tantissimo nel futuro prossimo”. Lo dice il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini in merito ai rinnovi di contratto di Theo Hernandez, Ismael Bannacer e Rafael Leao. "Sul mercato di gennaio faremo il possibile e non sarà un mercato di quelli roboanti, ma se avremo bisogno di qualcosa interverremo. Andiamo avanti con fiducia fino alla fine dell'anno, faremo i conti alla fine”, aggiunge Maldini ospite al meeting online 2021 dell'AIMC (Associazione Italiana Milan Clubs).