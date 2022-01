08 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa lunedì prossimo per illustrare le ultime misure adottate dal governo, sul tema del contrasto al covid, a partire dall'obbligo di vaccinazione per gli over 50. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.