Calcio: Zoff, 'stadi chiusi? Non spetta a me giudicare, chi deve decidere farà scelta giusta'**

Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Non mi posso permettere di giudicare un'eventuale decisione di chiudere gli stadi. Sono argomenti che non conosco abbastanza e non mi riguardano. Spetta decidere al Governo, dopo aver ascoltato il parere della comunità scientifica, e farà le scelte più giuste". Così all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982, Dino Zoff, in merito alla possibile chiusura degli stadi per l'emergenza Covid.