Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - La Lega Serie A vince tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle Asl locali. I Tar di Piemonte, Campania e Friuli Venezia Giulia danno ragione alle Lega calcio togliendo di fatto dal regime di quarantena i giocatori di Udinese, Torino e Salernitana negativi al tampone che non sono più in isolamento. Il Tar dell'Emilia conferma invece la quarantena per il Bologna.