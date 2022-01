Tricolore: Fico, 'simbolo popolo che si è battuto per libertà e democrazia'

07 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo il nostro Tricolore: il simbolo di una comunità, della sua cultura e della sua storia. Di un popolo che si è battuto per gli ideali di libertà, democrazia, eguaglianza. Omaggiare la nostra bandiera significa essere orgogliosi di questa identità, ma anche ribadire il valore che essa continua a rappresentare oggi in una società che muta". Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del 225° anniversario del Tricolore.

"Ci sono tanti straordinari testimoni di questa eredità ideale - prosegue Fico - Sono tali tutti gli operatori sanitari che da quasi due anni lottano instancabilmente contro la pandemia; i nostri connazionali impegnati nelle missioni internazionali a supportare popolazioni vessate dai conflitti e dal terrorismo; gli amministratori onesti che lavorano tra innumerevoli difficoltà al servizio della collettività; le donne e gli uomini dello Stato che lottano ogni giorno contro la criminalità organizzata; lo sono, in definitiva, tutti i cittadini che fanno della solidarietà e della responsabilità civile il senso più autentico e credibile dell'appartenenza ad una comunità".

"Credo sia questo lo spirito migliore con cui onorare il nostro storico vessillo: riconoscendovi l'emblema, sempre attuale, di un legame civile che ci porta tutti a riconoscerci negli ideali di giustizia, libertà e democrazia di cui la nostra Carta costituzionale è solennemente custode", conclude.