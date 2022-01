07 gennaio 2022 a

Melbourne, 7 gen. (Adnkronos) - "Grazie alle persone di tutto il mondo per il vostro continuo supporto. Lo sento ed è molto apprezzato". Sono le parole del numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic in una storia sul suo profilo Instagram. Il campione serbo si trova al Park Hotel di Carlton dopo che gli è stato negato l'ingresso nel Paese e ora deve aspettare fino a lunedì per vedere se verrà espulso o meno.