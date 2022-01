Pnrr: lunedì a Padova nuova tappa 'Italiadomani' con Gelmini e Giavazzi

07 gennaio 2022 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Sarà la città di Padova la prima tappa del 2022 di 'Italiadomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza', il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr. L'evento si svolgerà lunedì 10 gennaio, alle ore 16, presso il Teatro Verdi in via dei Livello.

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, e il Consigliere economico del Presidente del Consiglio, Francesco Giavazzi, spiegheranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell'attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse. Interverranno il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e la Magnifica Rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli. La seconda parte dell'incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese. L'evento sarà moderato dal capo dell'Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della Presidenza del Consiglio, Paola Ansuini, e dal direttore de Il Mattino di Padova, Fabrizio Brancoli.