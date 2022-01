Piemonte: Rolfi, 'caso peste suina danneggia settore, governo cambi rotta' (2)

07 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "Chiediamo venga avviata una rapida iniziativa finalizzata a incrementare l'attività di contrasto al cinghiale, estendendo il periodo di caccia, mettendo in campo attività di controllo maggiore anche attraverso l'ausilio dei carabinieri forestali, togliendo di mezzo la burocrazia inutile che imbriglia chi sul territorio vuole agire per difendere l'agricoltura e la sicurezza dei territori rurali. Il rischio conseguente è una forte limitazione dell'attività commerciale dei prodotti di derivazione suinicola, in un momento di forte richiesta del Made in Italy. Purtroppo, questo rischia di essere un grandissimo assist verso i nostri competitor e a favore dell''italian sounding'" conclude Rolfi.