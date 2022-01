Piemonte: Rolfi, 'caso peste suina danneggia settore, governo cambi rotta'

07 gennaio 2022 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - "E' la conseguenza inevitabile dell'inerzia dello Stato che sino a oggi ha fatto poco o nulla per favorire il contenimento del cinghiale, uno dei principali veicoli della Peste suina agricola (Psa), a differenza di quello che stanno facendo altri Paesi coinvolti dal problema, nel nord e nell'est Europa dove addirittura si costruiscono recinzioni nei boschi e si usa l'esercito". Lo afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, commentando il caso di peste suina africana registrato in Piemonte.

"Tutta l'attività di contenimento è di fatto a carico delle regioni. Roma ha soltanto messo ostacoli, burocrazia e divieti influenzata com'è da qualche anno a questa parte dall'ideologia pseudo animalista grillina, principale alleata di fatto della diffusione della Psa in Italia", aggiunge. "Il caso può avere conseguenze sul commercio delle carni suine italiane, per la possibilità che i Paesi non europei che non riconoscono il principio di 'regionalizzazione' possano imporre divieti di importazione di tutti i prodotti di derivazione suinicola dell'intero paese in cui la Psa si è manifestata", si sottolinea nella nota.