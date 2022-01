Milano: Cuppi (Pd), 'assicurare responsabili a giustizia'

07 gennaio 2022 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "I fatti, gravissimi e inaccettabili, verificatisi in Piazza Duomo, chiedono risposte ferme sul piano giudiziario, facendo luce su quanto accaduto e assicurando tutti i responsabili alla giustizia. Prioritario è anche il sostegno alle vittime, per un trauma che resterà per tutta la vita. Ma l'emergenza è anche culturale e in questo senso le dinamiche del 'branco' richiedono un approccio educativo, fattore che richiede tempi e risorse adeguate ma che non può più essere differito". Così Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea nazionale Pd.