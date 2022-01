Milano: Comune, lunedì al via lavori rinnovo binari tram via Nono e viale Gorizia

07 gennaio 2022 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Proseguono i lavori di ammodernamento della rete di superficie di Atm. Da lunedì prossimo, 10 gennaio, partiranno i lavori di rinnovo dell'armamento tranviario di via Luigi Nono nel municipio 8 e di viale Gorizia nel municipio 6. Lo rende noto il Comune di Milano. "L'obiettivo di questi interventi - spiega l'assessora alla Mobilità Arianna Censi - è migliorare il comfort di viaggio per gli utenti, minimizzare l'impatto sonoro al passaggio dei mezzi e riqualificare il manto stradale per i residenti".

I lavori in via Luigi Nono si concluderanno per la fine del mese di gennaio e andranno a completare il più vasto intervento, partito a luglio 2021, realizzato nell'area del Cimitero Maggiore. La strada sarà percorribile dalle auto, mentre verrà interdetta la svolta a sinistra che dal Cimitero Monumentale porta in via Procaccini. Il cantiere di viale Gorizia è più articolato e i lavori, suddivisi in due fasi, dureranno fino ad aprile. La prima fase, più complessa, riguarderà il tratto di via Gorizia da Ripa di Porta Ticinese fino alla diramazione di via Vigevano, con interruzione totale della circolazione che coinvolge sia la viabilità stradale sia le linee tranviarie, sospese per tutto il tempo dei lavori. Inoltre contemporaneamente verrà rinnovato un piccolo tratto da via Mortara fino a corso Cristoforo Colombo intervenendo, in questo caso, solo su un binario e quindi consentendo il traffico veicolare per tutti coloro che risiedono nella via. Anche nella seconda fase, che interessa la tratta di viale Gorizia che costeggia la Darsena e che arriva fino a via Mortara, l'intervento sarà svolto su un solo binario e sarà consentito il traffico veicolare per i residenti.