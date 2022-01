Calcio: Khedira, 'Italia favorita per andare ai Mondiali, assenza sarebbe disastro'

07 gennaio 2022 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "L'Italia andrà ai Mondiali? Penso che l'Italia sia la favorita, non solo per una questione di qualità ma di quanta pressione devi gestire, non è facile quando ti devi qualificare con una partita decisiva. L'Italia come vincitrice agli Europei deve andare ai Mondiali, altrimenti sarebbe un disastro. Comunque anche se mancasse il Portogallo sarebbe brutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo". Lo ha detto l'ex centrocampista della Juventus Sami Khedira parlando con i giornalisti in collegamento con la Fifa in occasione dell'annuncio finale dei candidati ai Best Awards 2021. "Mancini è un allenatore top. Con il Manchester City è stato incredibile come anche con la Nazionale italiana, è una persona molto tranquilla, chiara. Ho parlato con giocatori come Chiellini e Bonucci e mi hanno detto che è molto gentile e tatticamente è incredibile".