Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Conegliano vince la Coppa Italia Ai femminile battendo in finale Novara 3-2 (19-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-13) in rimonta al Palazzetto dello sport di Roma. Novara va in vantaggio di due set, ma subisce il ritorno di Conegliano nella seconda parte di gara che alla fine si impongono davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.