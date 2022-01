05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Non ci piace la bozza di tassonomia verde che la Commissione Ue sta facendo circolare. L'inclusione del nucleare è per noi radicalmente sbagliata. E il gas non è il futuro, è solo da considerare in logica di pura transizione verso le vere energie rinnovabili". Così Enrico Letta su twitter.