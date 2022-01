Tennis: Morrison, 'se esenzione per Djokovic non giustificata lo rimanderemo a casa'

05 gennaio 2022 a

Melbourne, 5 gen. - (Adnkronos) - Djokovic "sarà rimandato a casa con il primo aereo se non sarà in grado di fornire prove sufficienti a sostegno della sua esenzione dalla vaccinazione". Lo dice il primo ministro australiano Scott Morrison in merito all'esenzione vaccinale concessa a Novak Djokovic per giocare l'Australian Open. "Se queste prove sono insufficienti, allora non sarà trattato in modo diverso da nessun altro. Non ci saranno regole speciali per Novak Djokovic", aggiunge Morrison.