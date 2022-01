05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Il ministro Bianchi ieri ci ha ascoltato. Vediamo se dal governo nella sua collegialità saranno adottate decisioni su quanto abbiamo richiesto come Ffp2, campagna di tamponi per tutti e per gli esenti". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, commentando l'incontro di ieri ed in vista del Cdm.