Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'posticipo al 10 è piccolo respiro che non ci risolve la vita'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "La decisione del Lazio di posticipare al 10 gennaio il rientro è sicuramente positiva ma molte scuole della Regione avevano già spostato l'apertura al 10 gennaio. Di fatto ne avranno beneficio alcuni istituti superiori ma non la maggioranza delle scuole. E comunque spostare va bene, ma se si affrontano i problemi: screening, tracciamento, quarantene, assenze. Altrimenti è solo un piccolo respiro che non ci risolve la vita". E' il commento all'Adnkronos della presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio Cristina Costarelli e dirigente del Liceo Newton nella Capitale..

Critica la posizione della presidente dei presidi del Lazio riguardo a quanto annunciato dalla Regione rispetto al contact tracing attraverso i drive in: "apprezziamo la buona volontà - afferma - ma non è uno strumento soddisfacente e sufficiente. In una città estesa come Roma, il metodo drive in non funziona. Impensabile illudersi che migliaia di studenti si spostino tra i drive in da Fiumicino a Tor di Quinto, con previsioni di ore di fila per fare un tampone. Non lo faranno mai. Non ha funzionato a settembre, non può funzionare adesso. Lo screening capillare è possibile solo a scuola. Le asl vengano negli istituti scolastici ed a tappeto facciano il tampone a tutti. I drive non garantiscono nulla".