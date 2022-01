Quirinale: Verducci (Pd), 'sì a Mattarella bis, lo proporremo a riunione del 13 con Letta' (2)

05 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Ci sono alcuni ostacoli però: il primo è che Mattarella ha sempre respinto l'idea di un secondo mandato... "Nessuno vuole tirare il Presidente per la giacca. Ma ora il tema è tutto interno al Parlamento dal punto di vista costituzionale. E' il Parlamento che deve decidere e assumersi la responsabilità di fronte all'eccezionalità della situazione che stiamo vivendo: la conferma del binomio Draghi-Mattarella è la garanzia migliore per uscire da un'emergenza che non è finita".

L'altro ostacolo è la freddezza del centrodestra nei confronti del Mattarella bis. "Di fronte a un gigante come Mattarella, che ha avuto grande apprezzamento da tutti vedremo... Intanto noi riteniamo che sia utile che cominciassimo noi, come Pd, a prendere in mano il tema. E' il momento della responsabilità per il Parlamento e, lo ribadisco, confermare lo schema con Draghi a palazzo Chigi e Mattarella al Colle sia la garanzia più forte che possiamo mettere in campo".