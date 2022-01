Monza: sequestro preventivo per oltre 194.000 euro per fatture false, 5 indagati

05 gennaio 2022 a

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - I militari del gruppo della Guardia di finanza di Monza hanno eseguito, su richiesta della procura, un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro, beni immobili e mobili registrati e altre disponibilità finanziarie per oltre 194.000 euro, quale profitto illecito di reati tributari.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un'attività ispettiva dell'Agenzia delle Entrate e dalle successive indagini patrimoniali effettuate dalle Fiamme Gialle in merito a una presunta frode fiscale da parte di cinque persone, indagate in qualità di amministratori di sette imprese, operanti nel settore della meccanica, della pubblicità e delle telecomunicazioni, nonché del telemarketing. Nel dettaglio un imprenditore brianzolo, titolare di una ditta individuale, si sarebbe reso responsabile "di plurime condotte prodromiche e strumentali all'evasione e frode fiscale, essendosi appurato l'utilizzo di fatture false per circa 370 mila euro emesse da sei società compiacenti", di cui una con sede in provincia di Monza.

I costi fittizi, legati a spese per promozione televisiva non sostenute e non documentate da alcun contratto tra le parti, sarebbero confluiti nella dichiarazione dei redditi consentendo alla ditta individuale utilizzatrice il conseguimento di un illecito risparmio d'imposta, con un minor carico fiscale ai fini delle imposte dirette per circa 156.000 euro. I soldi confiscati sono ritenuti il profitto dei reati contestati, avendo l'autorità giudiziara individuato come profitto illecito "sia l'imposta evasa dalla ditta individuale sia l'Iva applicata sulle false fatture emesse, valorizzata per oltre 38.000 euro quale remunerazione dei soggetti emittenti per il servizio illecito fornito".