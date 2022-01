GDO: Decò ritorna a Colleferro con una formula rinnovata

05 gennaio 2022 a

Multicedi rilancia la formula Maxistore, con i freschi e i localismi al centro del progetto. Rinforzata la mdd.

Pastorano (CE), 5 gennaio 2022 – Multicedi rilancia Decò a Colleferro. L'azienda della distribuzione, nata in Campania nel 2006 e presente oggi in sette regioni, riporta la sua insegna ammiraglia nella cittadina romana, aprendo al civico 2 di via Fontana dell'Oste con un format di Maxistore totalmente ripensato nel layout e nell'offerta.

PRODOTTI FRESCHI IN PRIMO PIANO – Affacciato su di un ampio parcheggio scoperto, il Maxistore si sviluppa su di una superficie superiore ai 1000mq, nei quali Decò esprime un assortimento ampio e profondo di oltre 10mila referenze complessive. Aperto fino al sabato dalle 8 alle 21 e alla domenica dalle 8.30 alle 14, il focus principale del punto vendita è sempre più orientato al mondo di freschi e freschissimi: reparto gastronomia con tipicità locali, macelleria impreziosita da tagli particolari e pregiate carni dal mondo, ma soprattutto un reparto ortofrutta notevolmente ampliato e una pescheria ricchissima, che integra l'assortimento del pescato quotidiano con fritture e golosi “cartocci” di mare preparati al momento.

LA RICERCA DEL GUSTO LOCALE E GOURMAND – In un concetto di Maxistore così rivisto, cresce la possibilità di sviluppare percorsi gastronomici legati al gusto del territorio, che Decò porta avanti grazie a una forte penetrazione di prodotti del territorio, superiore al 12% sul totale. “Crediamo molto nel prodotto locale, intanto perché piace ai nostri clienti” racconta Vittorio Amatucci, direttore commerciale Multicedi, “ma soprattutto perché completa e differenzia il nostro assortimento, con un occhio di riguardo alla qualità. Al giorno d'oggi, offrire qualità è imprescindibile; aggiungervi la garanzia di un forte risparmio quotidiano è l'impegno che ci prefiggiamo. In questo senso, ci aiuta il nostro assortimento di circa un migliaio di prodotti a marchio Decò, che offriamo ogni giorno a prezzi fissi e molto convenienti, oggi integrato da Gastronauta, una neonata linea premium dedicata ai clienti che amano ricercare i gusti della tradizione e scoprire sapori territoriali”.

ATTIVITÀ SPECIALI – Oltre alle moltissime iniziative promozionali in programma (tra cui lo sconto del 10% su tutta la spesa ogni mercoledì) e ai tanti gadget di benvenuto, i clienti potranno usufruire dei benefici di un'importante attività sociale: grazie infatti alla collaborazione pluriennale con CORIPET, Decò porta a Colleferro l'ecocompattatore, macchina il cui uso è aperto a tutti i cittadini e che permette il corretto conferimento di bottiglie e flaconi in PET, garantendo una premialità in forma di buoni sconti del valore di 3€ al raggiungimento di una soglia minima di 200 bottiglie.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen - GNLC di febbraio 2021, Multicedi ha in Campania una quota di mercato del 14,8%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 18,7% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2020, ha registrato un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro, con Decò più i 5 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, dà vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l'insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata, per i circa 600 punti vendita dell'intero network. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

