Elezioni: Renzi, 'venerdì alle 17 per sostegno candidatura Casini a suppletive'

05 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Vi segnalo la candidatura di Valerio Casini, un giovane trentenne appassionato di musica e politica, alle suppletive di Roma. Se avete amici, colleghi, parenti o conoscenti che risiedono a Roma Centro, mi raccomando: aiutateci a far circolare il nome di Valerio e le sue idee". Così Matteo Renzi nella enews.

"Per la prima volta, Italia Viva si misurerà con il proprio simbolo per il Parlamento. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per dimostrare quello che valiamo davvero, altro che sondaggi. Con Valerio Casini e tutta Italia Viva Roma ci vediamo venerdì 7 alle 17 in via dei Cappellari 69 e, per chi non potesse esserci, in diretta Facebook sulla pagina di Italia Viva".