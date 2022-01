CSafe Global lancia la visibilità delle spedizioni in tempo reale anche per le soluzioni passive

05 gennaio 2022 a

a

a

CSafe è in grado di offrire adesso, anche per le soluzioni Cell & Gene e VIP Parcel, la visibilità in tempo reale e la possibilità di effettuare ordini online.

DAYTON, Ohio, 5 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- CSafe Global, leader dell'innovazione nelle soluzioni a temperatura controllata per l'industria farmaceutica, ha annunciato oggi di aver ampliato la sua piattaforma e tecnologia di visibilità delle spedizioni in tempo reale relativa ai portafogli VIP Parcel e Cell & Gene dell'azienda.

I clienti che scelgono di includere un dispositivo di monitoraggio nei loro contenitori termici VIP avranno accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai dati in tempo reale e la possibilità di ricevere avvisi via e-mail, SMS o nella piattaforma per:

La piattaforma che permette di ordinare online e da accesso alla visibilità in tempo reale, realizzata in collaborazione con Cloudleaf, Inc., è stata progettata per funzionare agevolmente con il programma Riesame e Riutilizzo (Retest & Reuse) di CSafe. Ulteriori caratteristiche e vantaggi includono:

I clienti CSafe che non vorranno sfruttare il monitoraggio in tempo reale nelle soluzioni VIP Parcel avranno comunque accesso alla piattaforma per poter effettuare gli ordini online e la possibilità di monitorare le spedizioni dei pacchi, il tutto in un unico luogo e con il monitoraggio integrato delle tappe fondamentali del corriere per i corrieri approvati.

"Questo nuovo passo avanti completa l'importante pietra miliare di questa innovazione, sono veramente soddisfatto del servizio che ora siamo in grado di offrire ai nostri clienti VIP Parcel e Cell & Gene", ha affermato Patrick Schafer, CEO di CSafe. "Tramite questo nuovo sistema siamo ben posizionati per soddisfare qualsiasi esigenza dei nostri clienti e fornire piena trasparenza per le loro spedizioni".

Maggiori informazioni sul sito csafeglobal.com.

Contatti media:Lori Conaway+1 [email protected]

CSafe Global

CSafe Global fornisce soluzioni di spedizione termica end-to-end per il settore farmaceutico e delle bioscienze in tutto il mondo. Innovatore del settore, CSafe è l'unico fornitore di soluzioni attive e passive e adopera un'intelligenza artificiale per fornire previsioni di leasing allo scopo di garantire la disponibilità dei container attivi, oltre a tracciare le spedizioni in tempo reale dei container attivi e passivi. CSafe fornisce programmi di manutenzione e riutilizzo leader nel settore, assicurando ai clienti prestazioni dei prodotti superiori e l'allineamento con i loro obiettivi di sostenibilità. Presente in 150 Paesi, con un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una disponibilità del 100% dei container, CSafe è il partner di riferimento per i clienti nella catena del trasporto a freddo. csafeglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720038/CSafe_Parcel_Shipment.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501954/CSafe_Global_logo_pms_200px_Logo.jpg