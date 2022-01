Covid: Ricci (Pd), 'su scuola governo in ritardo, spero Draghi rimedi'

05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “Sulla scuola il governo è in ritardo. Si sono persi venti giorni: da settimane, noi sindaci, chiediamo che vadano prese delle misure per la scuola, come l'obbligo del Green Pass semplice fin dalle elementari, e invece sono state continuamente rimandate. A due giorni dalla riapertura degli istituti è il caos. Speriamo che Draghi ora riesca a rimediare”. Lo afferma, nel corso di un'intervista a Radio Immagina, il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Partito Democratico Matteo Ricci.