Covid: obbligatorio l'uso delle ffp2 per entrare in ospedale di Siena

05 gennaio 2022 a

a

a

Siena, 5 gen. - (Adnkronos) - Obbligatorio indossare le mascherine ffp2 per entrare in ospedale. L'Aou Senese ribadisce questa misura precauzionale anticontagio per tutte le persone che accedono all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per qualsiasi motivo. E' inoltre necessario effettuare sempre la sanificazione delle mani e mantenere la distanza di un metro da tutti i soggetti che si incontrano all'interno della struttura. È quanto previsto dalla direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese in materia di prevenzione e precauzione in relazione all'attuale recrudescenza dei contagi da Covid-19.

"Invitiamo tutti gli utenti a indossare la mascherina ffp2 in maniera corretta, coprendo quindi bocca e naso, ogni qualvolta entrano in ospedale – spiega il direttore generale dell'Aou Senese, professor Antonio Barretta - Si tratta di una misura necessaria per la tutela della salute pubblica, sia dei cittadini che dei nostri professionisti che, a loro volta, sono tenuti a indossare i dispositivi di sicurezza in ogni ambito lavorativo. Ogni utente è quindi tenuto a indossare sempre la mascherina ffp2, sia come visitatore, se autorizzato all'ingresso, che come utente dei servizi amministrativi, diagnostici, e assistenziali, compresa la somministrazione dei vaccini".

Tale misura precauzionale è inserita tra quelle adottate dall'Aou Senese, a partire dall'1 gennaio, per aumentare l'attenzione sulla prevenzione dei contagi da Covid-19. Tra queste il divieto d'accesso a visitatori e parenti ai pazienti ricoverati, fatte salve situazioni di particolare fragilità e vulnerabilità, indicate e autorizzate dal direttore del reparto. L'eventuale accesso, qualora autorizzato, può riguardare esclusivamente i possessori “Green pass rafforzato” oppure del “Green pass base” più una certificazione che attesti l'esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti.

Per tutte le informazioni su accessi e misure di sicurezza consultare il sito dell'Aou Senese al link: http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/covid-19.