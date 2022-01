05 gennaio 2022 a

Torino, 5 gen. - (Adnkronos) - "Aaron Ramsey è tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è un giocatore in uscita". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli.