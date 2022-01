Tennis: Abbagnale, 'sorpreso da Djokovic, non credevo fosse un no vax'**

05 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Il caso di Djokovic mi ha enormemente sorpreso perché sono un suo fan: si parla di un atleta no vax, è tutto da verificare naturalmente ma per me è una grande sorpresa". Lo dice all'Adnkronos la leggenda del canottaggio italiano Giuseppe Abbagnale, oggi presidente della Federcanottaggio. "Da ciò che ho sempre saputo di lui è sempre stato una persona ligia e dedita alle cause sociali, questo fatto mi ha sorpreso. Se dovesse essere vero è una presa di posizione che non condivido". Al momento il numero 1 del tennis mondiale è fermo dentro il suo aereo appena atterrato in Australia: "be', bisogna vedere se è per il visto o per l'esenzione: sappiamo quanto l'Australia sia attenta, ha fatto il più lungo lockdown della storia...".