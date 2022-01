05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Berlusconi? Sono sempre stata una parlamentare libera e voterò secondo coscienza. Ho sempre lavorato secondo coscienza per il bene del Paese". Così risponde all'Adnkronos la deputata ex M5S Maria Lapia, oggi nella componente 'Centro democratico' del Gruppo Misto, a chi le chiede se voterà per Silvio Berlusconi al Quirinale.